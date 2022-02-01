النائب جنبلاط استقبل نقيب الصيادلة... وتأكيد على تشجيع صناعة الدواء الوطنية

استقبل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط في مكتبه في كليمنصو نقيب الصيادلة جو سلوم، وعضو مجلس النقابة سهيل الغريب، بحضور رئيس جمعية الخريجين التقدميين سامر العود ورئيس قطاع الصيادلة في الجمعية عماد شيا، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، حيث جرى عرض أوضاع قطاع الصيادلة ومطالبهم.وأكد جنبلاط مواصلة الجهد الذي يقوم به نواب اللقاء الديمقراطي تشريعياً في هذا الاطار، وفي مجمل ملف الدواء وتحديدا لناحية تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية ضمن معايير الجودة العلمية والطبية، ودور النقابة في مراقبتها.