16
o
بيروت
15
o
طرابلس
11
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
11
o
بعلبك
14
o
بشري
14
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
لجنة الادارة أقرت الوساطة الاتفاقية وادخال مادة البرمجة الى العلم
Lebanon 24
01-02-2022
|
08:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور الاعضاء النواب وممثلين عن الادارات.
عدوان
اثر الجلسة، قال عدوان: "اليوم، أقرت لجنة الادارة والعدل اقتراحي قانونين، الاول يتعلق بالوساطة الاتفاقية وهذا موضوع مهم وهي طريقة معتمدة لحل الخلافات حبيا، في حال اعتمدت تعتمد قبل الدخول في اي نزاعات قضائية ومراجعة المحاكم، في حال اعتمدت وتعممت، وهي اليوم معتمدة دون ان تكون منظمة، باقتراح قانون. كما تعرفون الكلام عن قضاة الصلح، في لبنان بعض العقلاء موجودون لحل الخلافات، اضافة الى ذلك اصبحت هذه الوساطة الاتفاقية، وبنظري اذا اعتمدت تخفف كثيرا من النزاعات التي تحصل امام المحاكم، وهي قوننت في اكثر دول العالم، وجاء الوقت اليوم ان نضعها في قانون".
اضاف: "أما الاقتراح الثاني الذي أقر، فقد كنا بدأنا البحث بادخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي الى العلم، اليوم اقرينا القانون المتعلق بهذا الموضوع ووضعنا كل الاطر التابعة له ليكون عندما نقره مطبقا عمليا. وانا اصررت على أهمية هذا القانون للتماشي مع عصر البرمجة ومع العلم بكل المراحل. كان من الضروري ان يصبح جزءا من التعليم في كل المراحل التي تسبق الجامعة. اليوم اقرينا هذا الاقتراح ليطرح في الهيئة العامة، وان شاء الله نقره في اسرع وقت. هذان الاقتراحان يسهلان، ان بالعلم او بالنزاعات القضائية".
وتابع: "هناك موضوع اخر اريد التحدث عنه وهو موضوع التداول عن تفكير البعض تقديم اقتراح يتعلق بتعديل قانون الانتخاب الساري المفعول، لنرجع من 128 مقعدا الذي يصوت له غير المقيمين، الى الدائرة 16. سأتحدث اولا بالشق السياسي للموضوع، من يفكر بتقديم الاقتراح عمليا في الوقت الذي ادرج غير المقيمين اسماءهم وسجلوا على اساس 128 مقعدا، فقد سجلوها على اساس المشاركة بابداء رأيهم بالوضع الحالي في البلد. 30 او 25 الف مواطن لبناني يريدون ان ينتخبوا، نقول لهم اننا نريد ان نغير القواعد، بمعنى ان لا يساهموا بالتغيير وابداء الرأي في ما جرى في السنوات الاخيرة في لبنان، ونقول لهم انه بعد ان تسجلتم وبعدما فتح باب الترشيح وقبل اشهر قليلة من الانتخابات نأتي لنعيد النظر بهذا القانون، يعني نقول لهم اننا لا نريد انتخابات نيابية في موعدها، نحن بهذا نخلق بلبلة جديدة وظروف ونقاشات جديدة حول موضوع، الجميع أبدوا رأيهم فيه".
وأكد "اننا امام قانون حددت المهل فيه، وذاهبون الى الانتخابات في 15 ايار، يعني محاولة مفضوحة لتأجيل موعد الانتخابات ولخلق بلبلة حول هذا الموضوع، في الوقت الذي البلد بحاجة فعلا لانتخابات حرة، وبحاجة لان تبدي الناس رأيها، وبحاجة الى تغيير فعلي يساهم فيه الذين يعرفون هذا الوطن، وهناك عدد كبير من اللبنانيين الذين تركوا لبنان في الثلاث السنوات الاخيرة جراء الوضع المعيشي ولعدم ايجاد فرص عمل ولمصادرة ودائعهم وغيرها. لذلك اقول ان هذا الموضوع ليس بمحله وسنتصدى له بكل الوسائل القانونية المتاحة، وآمل ان لا يطرح لان طرحه سيجعل كل الناس التي تريد التغيير وغير المقيمين ان يزدادوا ارادة وتصميما لاجراء التغيير واجراء الانتخابات في موعدها لان تأجيل الانتخابات او التمديد برأيي مكتوب له الفشل سلفا".
وقال: "وعن الشق القانوني في هذا الامر، فانه لا يصح بأي منطق بعدما حددت كل شروط الترشيح، ان نأتي قبل يوم لنغير القانون لجهة المرشح او المواطن".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
لكلّ اللبنانيين.. خبرٌ مهمّ عن قارورة الغاز وسعرها
Lebanon 24
لكلّ اللبنانيين.. خبرٌ مهمّ عن قارورة الغاز وسعرها
11:50 | 2022-01-31
31/01/2022 11:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. هذه قيمة المبالغ التي سيحصل اللبنانيون عليها عبر منصة "دعم"
Lebanon 24
بالدولار.. هذه قيمة المبالغ التي سيحصل اللبنانيون عليها عبر منصة "دعم"
12:00 | 2022-01-31
31/01/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة أكبر من انفجار مرفأ بيروت بـ 9 أضعاف.. قنبلة موقوتة في المتن تهدد حياة الآلاف!
Lebanon 24
كارثة أكبر من انفجار مرفأ بيروت بـ 9 أضعاف.. قنبلة موقوتة في المتن تهدد حياة الآلاف!
02:30 | 2022-02-01
01/02/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة المولدات الجديدة صدرت.. إليكم ثمن الكيلوواط لهذا الشهر
Lebanon 24
تسعيرة المولدات الجديدة صدرت.. إليكم ثمن الكيلوواط لهذا الشهر
12:06 | 2022-01-31
31/01/2022 12:06:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بولا يعقوبيان تكشف انها تزوجت للمرة الثانية.. فمن هو العريس؟ (صورة وفيديو)
Lebanon 24
بولا يعقوبيان تكشف انها تزوجت للمرة الثانية.. فمن هو العريس؟ (صورة وفيديو)
02:00 | 2022-02-01
01/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:21 | 2022-02-01
اجتماع موسع بين ميقاتي وأردوغان.. هذا ما أكدا عليه حول لبنان
11:16 | 2022-02-01
الجيش: الخطر منواجه... ليضل بحرنا وحدودنا بأمان
11:10 | 2022-02-01
الكتائب: حذار القوانين المشبوهة أو الأحداث المفتعلة للإطاحة بالانتخابات
11:02 | 2022-02-01
إطلاق نار في عين الحلوة.. ما السبب؟
10:49 | 2022-02-01
الحلبي استقبل سفير النروج ومجلس نقابة المحررين: لضبط التفلت في الاعلام
10:43 | 2022-02-01
انطلاق اجتماع العمل الموسع بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
فيديو
"Chery" تعدّل إحدى أشهر سيارات "الكروس أوفر"... تعرفوا إلى ميزاتها الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"Chery" تعدّل إحدى أشهر سيارات "الكروس أوفر"... تعرفوا إلى ميزاتها الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-02-01
01/02/2022 18:32:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بولا يعقوبيان تكشف انها تزوجت للمرة الثانية.. فمن هو العريس؟ (صورة وفيديو)
Lebanon 24
بولا يعقوبيان تكشف انها تزوجت للمرة الثانية.. فمن هو العريس؟ (صورة وفيديو)
02:00 | 2022-02-01
01/02/2022 18:32:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أسامة الرحباني يُبدع في أوبريت "المملكة الخضراء" (فيديو)
Lebanon 24
أسامة الرحباني يُبدع في أوبريت "المملكة الخضراء" (فيديو)
11:00 | 2022-01-31
01/02/2022 18:32:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact