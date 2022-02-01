كلودين عون: لتنسيق الأدوار في إطار جهود الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لمكافحة العنف ضدها

زارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، "عملا بالمهمات التنسيقية المنوطة بالهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وبغية ترسيخ التعاون القائم بين المؤسسات الرسمية، وخصوصا بين وزارة التربية والتعليم العالي والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ووزارة التربية والتعليم العالي.واستقبل المديرالعام لقوى الامن اللواء عماد عثمان، عون في المديرية، واطلعت منه على غرفة عمليات الخط الساخن 1745 الخاص بالعنف المبني على النوع الإجتماعي، ورافقتها في زيارتها مديرة الارشاد والتوجيه في وزارة التربية هيلدا خوري، وفريق عمل من الهيئة والوزارة.وتركزت الزيارة على "تنسيق الأدوار والتعاون وتعزيز الآليات لتوفير حماية للطفلات والأطفال من شتى أنواع العنف، وطريقة تلقي شكاوى العنف على الخط الساخن والاستجابة لها والتحرك المباشر فور تلقي الاتصال".في وزارة التربيةبعد ذلك، زارت عون وزارة التربية برفقة وفد من قوى الأمن الداخلي، حيث كان في استقبالها الوزير الدكتور عباس الحلبي، واطلعت على عمل غرفة عمليات الخط الساخن في الوزارة 772000-01، لحماية الأطفال من كل أشكال العنف في البيئة المدرسية.واطلعت والوفد المرافق عن كثب على طريقة متابعة جميع الحالات التي يتم رصدها في المدارس واتخاذ التدابير والاجراءات المناسبة والتنسيق في ذلك مع جميع الجهات المعنية لتوفير حماية الأطفال وسلامتهم".وفي ختام الاجتماع، اتفق على "عقد إجتماعات متتالية بهدف المضي في تنسيق الجهود بين غرفتي عمليات الخط الساخن في وزارة التربية والتعليم العالي والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لتوفير الحماية للراشدين وللأولاد من شتى أنواع العنف".