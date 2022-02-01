لبنان

ادارة مغارة جعيتا: المرفق سيفتح ابوابه ثلاثة ايام في الاسبوع

Lebanon 24
01-02-2022 | 09:09
A-
A+
Doc-P-913703-637793285546680452.png
Doc-P-913703-637793285546680452.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت ادارة مرفق مغارة جعيتا السياحي في بيان "انه ونظرا للاوضاع الاقتصادية والمالية والسياحية السائدة حاليا في لبنان، نأسف لان نعلن ان مرفق جعيتا سيفتح ابوابه ثلاثة ايام في الاسبوع هي الجمعة والسبت والاحد، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء. املين التفهم الى ان تعود الاوضاع الاقتصادية والسياحية الى سابق عهدها، وملاءمة تعرفة الدخول الى المغارة للتكلفة الفعلية، حتى نعاود استقبال محبي الطبيعة والجمال طيلة ايام الاسبوع".
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

إقتصاد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2022-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2022-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2022-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:21 | 2022-02-01
11:16 | 2022-02-01
11:10 | 2022-02-01
11:02 | 2022-02-01
10:49 | 2022-02-01
10:43 | 2022-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website