ادارة مغارة جعيتا: المرفق سيفتح ابوابه ثلاثة ايام في الاسبوع

أعلنت ادارة مرفق مغارة جعيتا السياحي في بيان "انه ونظرا للاوضاع الاقتصادية والمالية والسياحية السائدة حاليا في لبنان، نأسف لان نعلن ان مرفق جعيتا سيفتح ابوابه ثلاثة ايام في الاسبوع هي الجمعة والسبت والاحد، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء. املين التفهم الى ان تعود الاوضاع الاقتصادية والسياحية الى سابق عهدها، وملاءمة تعرفة الدخول الى المغارة للتكلفة الفعلية، حتى نعاود استقبال محبي الطبيعة والجمال طيلة ايام الاسبوع".