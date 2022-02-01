انطلاق المحادثات اللبنانية- التركية في أنقرة

بدأت المحادثات اللبنانية - التركية بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في القصر الرئاسي في انقرة، على أن يليها مؤتمر صحافي مشترك.

ومساء اليوم، انطلق اجتماع العمل الموسّع بين الرئيسين أردوغان وميقاتي في مقر الرئاسة التركية بمشاركة اعضاء الوفدين الوزاريين التركي واللبناني.

وتحدث الرئيسان اردوغان وميقاتي في مستهل الاجتماع ثم عرض الوزراء الاتراك واللبنانيون مجالات التعاون الثنائي.

وكان الرئيس ميقاتي والوفد الوزاري اللبناني قد وصلوا الى القصر الرئاسي حيث كان الرئيس اردوغان في استقبال الرئيس ميقاتي وتوجها معا الى منصة الشرف. وقد عزفت الموسيقى النشيد الوطني اللبناني ثم النشيد التركي، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبيا بالرئيس ميقاتي.