انطلاق المحادثات اللبنانية- التركية في أنقرة

بدأت المحادثات اللبنانية - التركية بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في القصر الرئاسي في انقرة، على أن يليها مؤتمر صحافي مشترك.

وكان الرئيس ميقاتي والوفد الوزاري اللبناني قد وصلوا الى القصر الرئاسي حيث كان الرئيس اردوغان في استقبال الرئيس ميقاتي وتوجها معا الى منصة الشرف. وقد عزفت الموسيقى النشيد الوطني اللبناني ثم النشيد التركي، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبيا بالرئيس ميقاتي.

بعد ذلك سار الرئيسان اردوغان وميقاتي على السجادة الزرقاء وتقدمهما قائد حرس الشرف وفرقة من حرس الشرف. وبعدما حيا الرئيس ميقاتي حرس الشرف صافح الرئيسان الوفد التركي ثم الوفد اللبناني.

بعد ذلك صعد الرئيسان الى عتبة المدخل الرئيسي للقصر حيث تصافحا والتقطت لهما الصور التذكارية، ثم دخلا الى المكتب الخاص للرئيس اردوغان حيث يعقدان اجتماعا ثنائيا.