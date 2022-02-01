لبنان

بيان هام من سلامة إلى المصارف بخصوص بيع الدولار

Lebanon 24
01-02-2022 | 09:50
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صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي: "يمكن للمصارف التي بحاجة الى سيولة نقدية بالليرة اللبنانية ان تحصل عليها مقابل بيع دولاراتها الورقية على سعر منصة Sayrafa وذلك عبر هذه المنصة".
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