بيان هام من سلامة إلى المصارف بخصوص بيع الدولار

صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي: "يمكن للمصارف التي بحاجة الى سيولة نقدية بالليرة اللبنانية ان تحصل عليها مقابل بيع دولاراتها الورقية على سعر منصة Sayrafa وذلك عبر هذه المنصة".