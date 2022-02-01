أبي المنى التقى فرونتسكا ووفدا فلسطينيا

ترأس شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة - بيروت اليوم، اجتماع مجلس ادارة المجلس المذهبي الدوري الذي خصص لبحث القضايا الاجتماعية ومسائل عامة متصلة بأعمال المجلس وشؤونه.وبعد الاجتماع، تلا أمين السر المحامي نزار البراضعي البيان الصادر عن الاجتماع، وشدد فيه المجلس المذهبي على "الأهمية القصوى للعمل الجدي المسؤول من أجل إخراج البلاد من مستنقع الأزمات الغارقة فيه، وأولى خطوات هذا العمل إقرار موازنة عامة تراعي بشكل فعلي أوضاع الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود، تأخذ بالاعتبار اقرار الضريبة التصاعدية والضريبة على الاملاك والمخالفات البحرية مع تقديم رؤية إصلاحية متكاملة تعالج مكامن الهدر في العديد من القطاعات الأساسية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء".ودعا المجلس إلى "مقاربة المعطى السياسي الحاصل جراء تعليق رئيس تيار المستقبل الشيخ سعد الحريري لعمله السياسي، وذلك من زاوية البحث عن مقومات الشراكة الوطنية، والحذر من الغوص في وهم الاستئثار او التهميش"، مؤكدا على "مضمون الاتصال الذي أجراه سماحة شيخ العقل بسماحة المفتي دريان للمؤازرة والتضامن والتأكيد على غنى الطائفة السنية بتاريخها وموقعها ورجالاتها ما يكفل استمرار دورها الأساسي في صون الوحدة الوطنية وتكريس نهج الاعتدال".ودان "الاعتداءات التي تعرضت لها مؤخرا دولة الإمارات العربية المتحدة"، مستنكرا "بشدة الانتهاكات المتواصلة لأمن دول الخليج العربي"، مشددا على "ضرورة وقف الصراع الدائر في اليمن عبر إيجاد حلول سلمية تحفظ أمن واستقرار المنطقة".فرونتسكاوكان شيخ العقل استقبل منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان يوانا فرونتسكا، وكان عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وتقييم زيارة الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاخيرة الى لبنان وضمنها لقاؤه رؤساء الطوائف الروحية. كما تطرق الحديث الى موضوع الانتخابات النيابية والتأكيد على أهمية احترام الإستحقاقات الدستورية وإلى الوضع الاجتماعي الصعب وضرورة مساعدة الشعب اللبناني.وحضر اللقاء امين سر المجلس المذهبي المحامي نزار البراضعي وعضو مجلس الادارة في المجلس الخبير المالي ناجي صعب.وفد فلسطينيكذلك التقى ابي المنى وفدا من "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" برئاسة علي فيصل وعضوية علي محمود وخميس قطب، وتم البحث في الاوضاع الفلسطينية بشكل عام.وقال فيصل على الاثر: "تشرفنا بزيارة سماحة الشيخ الدكتور سامي ابي المنى، ونقلنا اليه تحيات الشعب الفلسطيني الذي يعبر دائما عن مدى احترامه لهذه الدار التي تشكل دعما اساسيا لنضال وكفاح هذا الشعب، من اجل انهاء الاحتلال والاستيطان والتصدي للمشروع الاميركي - الاسرائيلي وتحقيق الحقوق الوطنية خاصة حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس".أضاف: "كما نقلنا معاناة الشعب الفلسطيني في مخيمات لبنان اقتصاديا وصحيا وأزمته الخانقة جراء الحرمان من الحقوق الانسانية لا سيما العمل والتملك ومواجهة وباء كورونا. وندعو في هذا السياق، الى معالجة الازمة الاقتصادية من خلال دعوة الدول المانحة لتوفير الاموال لخطة طوارىء مع الاونروا كراعية لخدمات الفلسطينيين صحيا وتعليميا واغاثيا. كذلك عرضنا لسماحته مبادرتنا الداعية الى انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية، لان في الوحدة قوة مقاومة لتحرير بلادنا وانهاء الاحتلال والعودة".جامعة "الجنان"واستقبل شيخ العقل ايضا، وفدا من جامعة "الجنان" ضم رئيس مجلس الامناء الدكتور سالم يكن وعضو المجلس الدكتور حبيب عبد الغني، مدير العلاقات العامة راني حداد والدكتورين يقظان التقي وصالح زهر الدين، بحضور عضو المجلس المذهبي الشيخ سامي عبد الخالق، ومدير مشيخة العقل ريان حسن، في زيارة تهنئة والبحث في الاوضاع الاكاديمية والعامة.رابطة شباب البقاع الغربيكما استقبل وفدا من الهيئة الادارية لرابطة "شباب البقاع الغربي وراشيا" ضم رئيسها خالد محمد أحمد وجورج عبود وزياد العسل، واطلع من الوفد على انشطة الرابطة.قائدبيهومن زوار شيخ العقل رئيس قسم المباحث العلمية في وحدة الشرطة القضائية العقيد زياد قائدبيه.