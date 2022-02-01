وزير الثقافة أوعز بإضاءة المتحف الوطني في 28 الحالي كمبادرة توعية للامراض النادرة

تسلم وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى اليوم في مكتبه في قصر الاونيسكو من الاعلامية مي فرحات كتابا تمنت فيه مشاركة وزارة الثقافة باضاءة احد معالمها بالألوان "الاخضر والازرق والزهر" في 28 الحالي، ولمناسبة يوم الامراض النادرة وذلك اسوة بما يحصل في عدد من الدول لزيادة الوعي وتحسين الحصول على العلاج للافراد الذين يعانون من امراض نادرة.ورحب الوزير المرتضى بالامر واعطى توجيهاته الفورية باضاءة المتحف الوطني في 28 الجاري كمبادرة توعية للامراض النادرة ومناصرة لمن يعمل على بث ثقافة الوعي الصحي للامراض النادرة التي تصيب ايضا المواطن اللبناني.