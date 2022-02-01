لبنان

وزير الثقافة أوعز بإضاءة المتحف الوطني في 28 الحالي كمبادرة توعية للامراض النادرة

Lebanon 24
01-02-2022 | 10:22
A-
A+
Doc-P-913721-637793325595885372.PNG
Doc-P-913721-637793325595885372.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 تسلم وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى اليوم في مكتبه في قصر الاونيسكو من الاعلامية مي فرحات كتابا تمنت فيه مشاركة وزارة الثقافة باضاءة احد معالمها بالألوان "الاخضر والازرق والزهر" في 28 الحالي، ولمناسبة يوم الامراض النادرة وذلك اسوة بما يحصل في عدد من الدول لزيادة الوعي وتحسين الحصول على العلاج  للافراد الذين يعانون من امراض نادرة.
 
ورحب الوزير المرتضى بالامر واعطى توجيهاته الفورية باضاءة المتحف الوطني في 28 الجاري كمبادرة توعية للامراض النادرة ومناصرة لمن يعمل على بث ثقافة الوعي الصحي للامراض النادرة التي تصيب ايضا المواطن اللبناني.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:41 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2022-02-01
13:10 | 2022-02-01
12:05 | 2022-02-01
14:35 | 2022-02-01
14:20 | 2022-02-01
14:14 | 2022-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website