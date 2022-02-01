الحلبي استقبل سفير النروج ومجلس نقابة المحررين: لضبط التفلت في الاعلام

استقبل وزير التربية والتعليم العالي وزير الإعلام بالوكالة الدكتور عباس الحلبي نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي على رأس وفد من مجلس النقابة، في حضور المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة والمستشار الإعلامي ألبير شمعون، وذلك في زيارة عمل تخللها عرض ومناقشة شؤون المهنة وشجونها، وسبل تطوير القطاع ورعايته ليستمر في لعب دوره المحوري في استنهاض البلاد.
ورحب الحلبي بوفد النقابة، مهنئا بالإنتخابات النقابية، ومتمنيا النجاح والتوفيق. كما رحب بالمدير العام لوزارة الإعلام، لافتا إلى أنه كان يرغب في استقبالهم في وزارة الإعلام لكن انقطاع التيار الكهربائي حال دون ذلك. وتوجه بكلمة الى مجلس النقابة قال فيها: "إن دوركم كنقابة في البلاد هو دور مهم جدا، وإن دور الإعلام في البلاد مهم إلى درجة الخطورة، خصوصا أن السلبية التي تحيط ببعض وسائل الإعلام تساعد نسبيا في إظهار نقاط الضعف العام وخلق شعور لدى المواطنين بالإحباط، فهذا البلد هو بلدنا، ومهما اشتدت عليه الظروف، يتوجب علينا ونحن ام الصبي أن نحافظ على مقوماته واركانه لكي نؤمن له الإستمرار في هذه الأزمة العصيبة، ولنعطي أيضا الأمل للشباب اللبناني لكي لا يغادر لبنان ويقنط من المعيشة في هذا البلد نتيجة للصعوبات التي تواجهه".
أضاف: "من المفترض بمن يتحمل مسؤولية الإعلام ان يتحلى بأعلى قدر من المسؤولية للمحافظة على جو إيجابي في البلد، مما يجعل اللبناني يعيش في بلد يحلو فيه العيش والحياة، بينما نرى في عدد من المواقع المتفلتة، ومن عدد من وسائل الإعلام التي لا تظهر إلا السلبية، انزعاجها من العودة إلى التدريس مثلا، لا سيما وان التعليم من بعد لم يحقق النجاح المرجو منه في السنتين المنصرمتين جراء كورونا، ولم تتوافر له مقومات النجاح، ونحن في حاجة ماسة للعودة إلى التعليم الحضوري لأننا إذا لم نلتحق بالمدارس حضوريا فهناك خطر كبير ليس فقط على المدرسة الرسمية بل على النظام التربوي اللبناني، وهكذا يفقد لبنان ميزة تفاضلية تمتع بها على مدى عشرات السنوات بنوعية التعلم التي كانت متاحة".
أضاف: "أنا مؤمن بحرية الإعلام واعتبرها حرية مقدسة، وإذا ضربت هذه الحرية يعني اننا نضرب كينونة لبنان. ولكن ما يجري من فوضى وتفلت يستدعي التركيز على الأخلاق، والمطلوب ضبط هذا التفلت دون ان يؤثر على حرية الرأي، فهذه الحرية نص عليها الدستور وكانت إحدى عناصر الميثاق الوطني".
وتابع: "أما التعرض للصحافيين خلال القيام بمهامهم فإن قانون المطبوعات هو الذي يبت بهذا الأمر، أي ان أي مخالفة يرتكبها الصحافي في معرض ممارسته لمهنته تقع أمام قانون المطبوعات، وأنا مستعد لإجراء المراجعات عند وقوع أي مشكلة مع الصحافيين. وأدعوكم ايضا إلى مواكبة تطوير مناهج كلية الإعلام مع الجامعة اللبنانية مما ينسحب على الجامعات الأخرى، وذلك بما يحاكي الحداثة التي يشهدها قطاع الإعلام، ولكي يكون خريجو الكليات مواكبين للتطور التكنولوجي في الإعلام".
وشكر نقيب المحررين الحلبي على كلمته، وتحدث أعضاء مجلس النقابة عن مقاربة كل موضوع والخطوات التي تمت في إطاره، ورحبوا بدعوة الحلبي إلى عقد ورشة عمل حول أي إعلام نريد، مع مناقشة كل مشاكل القطاع وهواجسه وهواجس الدولة والقطاعات الأخرى، وفي ضوء الواقع والتطورات يتم إعادة صوغ مشروع قانون موحد يتم رفعه إلى المؤسسات الدستورية.