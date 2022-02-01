لبنان

إطلاق نار في عين الحلوة.. ما السبب؟

Lebanon 24
01-02-2022 | 11:02
A-
A+
Doc-P-913737-637793359102983971.jpg
Doc-P-913737-637793359102983971.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سُمع مساء اليوم ، اطلاق نار في مخيم عين الحلوة، تبين أنه ناجمٌ عن إشكال فردي على الشارع الفوقاني.
 
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فإنه لم يفد عن وقوع إصابات. 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
تجمع اصحاب المولدات في منطقة تعمير عين الحلوة و ضواحيها يقرر اطفاء المولدات اعتبارا من يوم الجمعة المقبل (صوت لبنان)
lebanon 24
01/02/2022 21:51:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب التحركات غداً.. هذا ما أعلنته الجامعة اللبنانية
lebanon 24
01/02/2022 21:51:03 Lebanon 24 Lebanon 24
15 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟
lebanon 24
01/02/2022 21:51:03 Lebanon 24 Lebanon 24
سلعة منتشرة بكثافة في لبنان ولا تُسعّر إلا بالدولار.. ما هي؟
lebanon 24
01/02/2022 21:51:03 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عين الحلوة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:41 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2022-02-01
13:10 | 2022-02-01
12:05 | 2022-02-01
14:35 | 2022-02-01
14:20 | 2022-02-01
14:14 | 2022-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website