إطلاق نار في عين الحلوة.. ما السبب؟

سُمع مساء اليوم ، اطلاق نار في مخيم عين الحلوة، تبين أنه ناجمٌ عن إشكال فردي على الشارع الفوقاني.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فإنه لم يفد عن وقوع إصابات.