لبنان

الجيش: الخطر منواجه... ليضل بحرنا وحدودنا بأمان

Lebanon 24
01-02-2022 | 11:16
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نشرت صفحة الجيش عبر حسابها على "فيسبوك" مجموعة صور لقواتها البحرية وهي تقوم بمهامها بهدف حماية الحدود البحرية. 
وعلقت على الصور بالقول: "الموج منتحدّى.... الخطر منواجه... ليضل بحرنا وحدودنا بأمان". 
 
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