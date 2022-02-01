ميقاتي في مؤتمر صحفي مع أردوغان: العلاقات بين لبنان وتركيا ستبقى قويّة

عقد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لقاء صحافياً مشتركاً في ختام زيارة الرئيس ميقاتي والوفد الوزاري اللبناني الى انقرة.



الرئيس اردوغان

بداية تحدث الرئيس اردوغان فقال: "نرحب بزيارة الصديق العزيز دولة الرئيس مع الوفد الوزاري، وهذه الخطوة نعتبرها اشارة اساسية للاهمية التي يوليها لبنان لتركيا، ونحن من جهتنا نريد تعزيز تضامننا مع الشعب اللبناني باسره. تناولنا في اجتماعنا العلاقات الثنائية وبشكل خاص تطوير التواصل وتعزيز فرص التعاون. كما ناقشنا مع الصديق العزيز سبل المساهمة في دعم لبنان .في الايام الاولى بعد انفجار مرفأ بيروت اوفدت نائبي ووزير الخارجية الى لبنان تعبيرا عن تضامننا، كذلك بعد انفجار عكار ارسلنا طائرة مساعدات، وكل ما نفعله نقوم به من دون تمييز بين الشعب اللبناني، ونحن نواصل الوقوف الى جانب لبنان ومستعدون لدعم جهود الاصلاح التي تبذلها الحكومة اللبنانية، وقد ابديت استعدادنا لتقديم الخبرات على صعيد التعاون الرقمي للخدمات العامة.

كذلك ناقشنا الخطوات التي يمكننا اتخاذها لرفع نسبة التبادل التجاري الى مستويات اكبر مما تحقق حتى الان، ونولي اهمية لوضع اتفاق التجارة الحرة حيز التنفيذ، واتفقنا على عقد اجتماع للجنة العليا المشتركة في تركيا في اقرب وقت. لقد اعربت عن استعداد شركاتنا لتنفيذ مشاريع مهمة في مجال البنية التحتية بما فيها اعادة اعمار مرفأ بيروت".

أضاف: "إننا مصممون على زيادة مساعداتنا للبنان في الفترة المقبلة، وتعاوننا السياحي، وفي مجال التعليم، كما سنواصل المساهمة في قوات اليونيفيل".

وختم بالقول: "أتمنى أن تكون لقاءاتنا مصموة واشكرأخي العزيز ميقاتي والوفد المرافق على زيارتهم".



الرئيس ميقاتي

بدوره قال الرئيس ميقاتي: "تشرفت بزيارة فخامتكم وقد بحثنا في العمق العلاقات بين بلدينا التي اكتسبت في الفترة الاخيرة دفعا قويا وفعالا في كل المجالات، على اسس التعاون والتفاهم المشترك لقضايا البلدين.

فخامة الرئيس، من خلال معرفتي الطويلة والوثيقة بكم، أعلم مدى متابعتكم للشأن اللبناني وحرصكم على توطيد العلاقات والقيام باي مسعى لدعم لبنان في كل المحافل. لقد كنتم دائما تلبون النداء عند اي ازمة يمر بها لبنان".

أضاف: "تحدثنا عن العلاقات اللبنانية- التركية وموضوع النازحين وضرورة تضافر كل الجهود لعودتهم الى بلادهم. وثمنت مواقف فخامة الرئيس لتوطيد علاقاتنا وهي ستبقى متينة وقوية على الصعد كافة، وفي كل القضايا، وقد اتفقنا خلال اجتماعنا على اجراءات لتفعيل التعاون".

وقال: "اول ما يتبادر الى ذهننا ونحن نزور تركيا هو الانفتاح والعدالة والحداثة ما اكسب تركيا موقعا مميزا بين الشرق والغرب عملت تركيا على تنميتها ، ما مكّنها من الوصول الى الريادة".