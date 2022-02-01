لبنان

وزير خارجية الفاتيكان زار قائد الجيش واطّلع على وضع الجيش الحالي

Lebanon 24
01-02-2022 | 11:49
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير خارجية الفاتيكان الأسقف GALLAGHER Paul Richard، الذي اطّلع على وضع الجيش الحالي في ظل الأزمة الإقتصادية التي يمر بها لبنان، منوّهاً بدوره على الصعيد الوطني وفي المحافظة على الأمن والإستقرار، رغم التحديات التي يواجهها، وبالجهود التي تقوم بها القيادة للمحافظة على معنويات العسكريين ودعم صمودهم.
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