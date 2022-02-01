اجتماعٌ مهم بشأن المستشفيات.. هذا ما أكد عليه وزير الصحة

ترأس وزير الصحة العامة فراس الأبيض اجتماعا عقده، قبل ظهر اليوم، خصص للبحث في مسألة الاعتداءات التي تتكرر على المستشفيات والمراكز الصحية في لبنان وكيفية العمل على معالجة أسبابها، وذلك بحضور رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي ونقيب الأطباء الدكتور شرف أبو شرف ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ونقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة ريما ساسين قازان وممثل مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية الدكتور محمد حمندي ومدير العناية الطبية في وزارة الصحة العامة الدكتور جوزف الحلو، وشارك في الاجتماع مستشار وزير الصحة العامة المحامي عمر الكوش.وفي مداخلة أدلى بها، أكد الأبيض أن "الوضع الاقتصادي المتردي وما ينتج منه من ضغط وتوتر يستدعي استنفار القطاع الصحي ووضع خطة طارئة، بالتعاون بين الوزارة ونقابات القطاع الطبي لتحقيق التوازن بما يحافظ على العاملين في هذا القطاع من جهة، ويلبي من جهة ثانية الحاجات الصحية المحقة للمواطنين، لا سيما المرضى منهم".وأشار إلى أن "الوزارة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها لدعم المستشفيات، لا سيما تلك التي لم تتراجع عن القيام بواجبها الإنساني والوطني في التصدي للجائحة"، وقال: "إن توزيع السقوف المالية سيتم على هذا الأساس، فضلا عن مشاريع أخرى لتعزيز مواردها والتسريع في قبض مستحقاتها لدى الجهات الضامنة كافة".ولفت إلى أن "وزارة الصحة العامة ستخصص في الوقت نفسه خطا ساخنا لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها بشكل فعال".