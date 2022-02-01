لبنان

آخر التطورات على الساحة اللبنانية بين الجميّل وفرونتسكا

Lebanon 24
01-02-2022 | 11:58
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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل منسقة الأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وجرت مناقشة آخر التطورات على الساحة اللبنانية.
 
وتناول اللقاء الذي حضره رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الدكتور ميشال ابي عبدالله ومنسق العلاقات الخارجية مروان عبدالله، بحسب بيان للمكتب الاعلامي للحزب، "الأزمة اللبنانية من اكثر من جانب ودور الأمم المتحدة في مساعدة الشعب اللبناني على تخطيها".
 
وكان تأكيد على "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بعيدا عن اي ذرائع او مستجدات من اي نوع يمكن ان تخلق لتأجيلها".
 
كما شدد رئيس الكتائب على "أهمية ان يواكب المجتمع الدولي العملية الانتخابية والتحضيرات التي ترافقها عن كثب، منعا لأي تلاعب وحفاظا على نزاهتها وديمقراطيتها وحق الشعب اللبناني في الاختيار والمحاسبة".
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