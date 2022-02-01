تغريدةٌ قوية من وهاب عن سعر الدولار.. ماذا قال؟

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "سعر الدولار نزل تحت العشرين ألفاً وما زال التجار الزعران قليلي الضمير يبيعون على سعر دولار أربعين. لا أجهزة لا قضاء لا دولة يهتمون بكل شيء إلا بقضايا الناس. لا أعرف لمن الشكوى".