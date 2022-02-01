لبنان

سلعة منتشرة بكثافة في لبنان ولا تُسعّر إلا بالدولار.. ما هي؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-02-2022 | 12:05
A-
A+
Doc-P-913763-637793393705758986.jpg
Doc-P-913763-637793393705758986.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لوحظ خلال الفترة الأخيرة ازديادُ عمليات بيع وشراء السيارات الصغيرة التي تعتبرُ مناسبة لتوفير مصاريف البنزين وسط ارتفاع سعره.
ومع هذا، فقد تبيّن أيضاً أنّ بعض التجار بادروا إلى رفع أسعار تلك السيارات بشكل كبير وبالدولار الأميركي، خصوصاً وسط الحديث عن توجه لرفع سعر الدولار الجمركي.
اللافت كذلك هو أنّ بعض المركبات قديمة العهد شملها رفع السعر أيضاً، ما جعل أمر الحصول عليها صعباً بالنسبة للكثير من المواطنين نظراً لارتفاع قيمتها بالعملة الصعبة. 
وقال أحد تجار السيارات لـ"لبنان24" إنّ "عمليات البيع والشراء ازدادت في الآونة الأخيرة بعد الحديث عن إمكانية رفع سعر الدولار الجمركي"، موضحاً أنّ "أغلب عمليات تجارة السيارات لا تتم إلا بالعملة الصعبة ولم يعد هناك أحد يتعامل بالليرة اللبنانية من التجار تجنباً للخسائر".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:41 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2022-02-01
13:10 | 2022-02-01
14:35 | 2022-02-01
14:20 | 2022-02-01
14:14 | 2022-02-01
13:43 | 2022-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website