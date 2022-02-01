سلعة منتشرة بكثافة في لبنان ولا تُسعّر إلا بالدولار.. ما هي؟

لوحظ خلال الفترة الأخيرة ازديادُ عمليات بيع وشراء السيارات الصغيرة التي تعتبرُ مناسبة لتوفير مصاريف البنزين وسط ارتفاع سعره.

ومع هذا، فقد تبيّن أيضاً أنّ بعض التجار بادروا إلى رفع أسعار تلك السيارات بشكل كبير وبالدولار الأميركي، خصوصاً وسط الحديث عن توجه لرفع سعر الدولار الجمركي.

اللافت كذلك هو أنّ بعض المركبات قديمة العهد شملها رفع السعر أيضاً، ما جعل أمر الحصول عليها صعباً بالنسبة للكثير من المواطنين نظراً لارتفاع قيمتها بالعملة الصعبة.

وقال أحد تجار السيارات لـ"لبنان24" إنّ "عمليات البيع والشراء ازدادت في الآونة الأخيرة بعد الحديث عن إمكانية رفع سعر الدولار الجمركي"، موضحاً أنّ "أغلب عمليات تجارة السيارات لا تتم إلا بالعملة الصعبة ولم يعد هناك أحد يتعامل بالليرة اللبنانية من التجار تجنباً للخسائر".