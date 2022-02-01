لبنان

بيانٌ مهم من وزير التربية.. هل ستفتح المدارس أبوابها الأربعاء؟

Lebanon 24
01-02-2022 | 12:18
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أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أنه "بعد التواصل مع الجهات الأمنية المعنية، قرر إقفال الثانويات والمدارس والمعاهد والمدارس الفنية والجامعة اللبنانية والجامعات الرسمية والخاصة كافة يوم غد الأربعاء، بسبب الاعلان عن التحرك المطلبي لدى العديد من القطاعات العمالية والوظيفة وبرنامج تسكير الطرقات وحفاظا على سلامة التلامذة والطلاب والهيئات الإدارية والتعليمية".
 
ودعا الوزير المدارس والمؤسسات التربوية كافة، إلى تكثيف الدروس بعد غد لتعويض الفاقد التعليمي.
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