لبنان

مولوي بحث مع فرونتسكا ومويرو التحضيرات للانتخابات والتقى ابو فاعور والاسمر وكسبار

Lebanon 24
01-02-2022 | 12:22
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 التقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه اليوم، ممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا والممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان سيلين مويرو، بحضور المدير العام للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية العميد الياس الخوري والمديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس ومدير مكتب الوزير المقدم أيمن مشموشي، وتم البحث في استكمال التحضيرات للانتخابات النيابية التي حددت في 15 ايار 2022.
 
كما استقبل الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، وعرض معه شؤونا امنية وعسكرية.
 
وعرض مع النائب وائل ابو فاعور للاوضاع العامة في البلاد في ظل الاستحقاقات المقبلة.
 
وبحث مولوي مع نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، في امور قانونية وقضائية.
 
والتقى وفدا من تجمع رؤساء بلديات العرقوب والحرف الانمائي برئاسة رئيس بلدية مجدل المعوش روميو ياغي، وجرى عرض لأوضاع المنطقة على الصعيد الانمائي.
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