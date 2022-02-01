لبنان

في زحلة.. إصابة طفل بجروح جراء حادث صدم

Lebanon 24
01-02-2022 | 12:19
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أصيب طفلٌ بجروح جراء تعرضه لحادث صدم في الفرزل - زحلة.
 
وعلى الفور، نقلت سيارة من الدفاع المدني الطفل إلى مستشفى خوري العام في زحلة لتلقي العلاج. 
 
 
 
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