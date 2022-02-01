15
o
بيروت
15
o
طرابلس
12
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
عز الدين تابعت هاتفياً مع ابو حيدر موضوع ارتفاع الأسعار في صور
Lebanon 24
01-02-2022
|
12:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجرت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عز الدين اتصالاً بالمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، اثر تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى حول الارتفاع المستمر في أسعار السلع واشتراكات المولدات في مدينة صور ومنطقتها رغم انخفاض سعر صرف الدولار.
وأشارت عز الدين الى ان ابو حيدر "أوضح بأن الوزارة بصدد المباشرة بتطبيق مجموعة من الاجراءات الرادعة والتي سيلمس نتائجها المواطنون سريعاً، متمنياً على البلديات المساعدة في هذا المجال".
وأكدت على "استمرارية متابعتها لهذه القضية مع كافة الجهات المختصة"، معولة على "التعاون بين الاطراف المعنية من تجار وبلديات ووزارات من اجل عدم إلحاق مزيد من الظلم بالمواطنين الذين ازدادت معاناتهم في ظل الكارثة الاقتصادية التي يمر فيها البلد".
تابع
الأكثر قراءة
كارثة أكبر من انفجار مرفأ بيروت بـ 9 أضعاف.. قنبلة موقوتة في المتن تهدد حياة الآلاف!
Lebanon 24
كارثة أكبر من انفجار مرفأ بيروت بـ 9 أضعاف.. قنبلة موقوتة في المتن تهدد حياة الآلاف!
02:30 | 2022-02-01
01/02/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بولا يعقوبيان تكشف انها تزوجت للمرة الثانية.. فمن هو العريس؟ (صورة وفيديو)
Lebanon 24
بولا يعقوبيان تكشف انها تزوجت للمرة الثانية.. فمن هو العريس؟ (صورة وفيديو)
02:00 | 2022-02-01
01/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـLBCI انتقلت إلى الـ MTV.. شقيقتها أيضاً تعمل في المحطة فهل ستُنافسان بعضهما؟
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـLBCI انتقلت إلى الـ MTV.. شقيقتها أيضاً تعمل في المحطة فهل ستُنافسان بعضهما؟
03:26 | 2022-02-01
01/02/2022 03:26:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تطورٌ جديد بشأن سحب الدولار.. ماذا يجري داخل المصارف؟
Lebanon 24
تطورٌ جديد بشأن سحب الدولار.. ماذا يجري داخل المصارف؟
04:50 | 2022-02-01
01/02/2022 04:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شباط اللباط بدأ.. لبنان على موعد مع منخفضين جويين والأمطار والثلوج لن تفارقنا قبل هذا الموعد
Lebanon 24
شباط اللباط بدأ.. لبنان على موعد مع منخفضين جويين والأمطار والثلوج لن تفارقنا قبل هذا الموعد
00:41 | 2022-02-01
01/02/2022 12:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:00 | 2022-02-01
زيارة ميقاتي لتركيا.. محادثات مثمرة وواعدة
13:10 | 2022-02-01
تسعيرة جديدة للبنزين غداً.. كم سيبلغ ثمنه بعد تراجع الدولار؟
12:05 | 2022-02-01
سلعة منتشرة بكثافة في لبنان ولا تُسعّر إلا بالدولار.. ما هي؟
14:35 | 2022-02-01
المشهد يتكرّر.. طوابير المحروقات "رجعت"
14:20 | 2022-02-01
بعد جولة ولقاءات.. هذا ما أكدت عليه فرونتسكا بشأن الانتخابات
14:14 | 2022-02-01
جريمة أبلح تتفاعل.. عائلة الجاني تتبرّأ منه
فيديو
"Chery" تعدّل إحدى أشهر سيارات "الكروس أوفر"... تعرفوا إلى ميزاتها الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"Chery" تعدّل إحدى أشهر سيارات "الكروس أوفر"... تعرفوا إلى ميزاتها الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-02-01
01/02/2022 21:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بولا يعقوبيان تكشف انها تزوجت للمرة الثانية.. فمن هو العريس؟ (صورة وفيديو)
Lebanon 24
بولا يعقوبيان تكشف انها تزوجت للمرة الثانية.. فمن هو العريس؟ (صورة وفيديو)
02:00 | 2022-02-01
01/02/2022 21:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أسامة الرحباني يُبدع في أوبريت "المملكة الخضراء" (فيديو)
Lebanon 24
أسامة الرحباني يُبدع في أوبريت "المملكة الخضراء" (فيديو)
11:00 | 2022-01-31
01/02/2022 21:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact