عز الدين تابعت هاتفياً مع ابو حيدر موضوع ارتفاع الأسعار في صور

أجرت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عز الدين اتصالاً بالمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، اثر تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى حول الارتفاع المستمر في أسعار السلع واشتراكات المولدات في مدينة صور ومنطقتها رغم انخفاض سعر صرف الدولار.وأشارت عز الدين الى ان ابو حيدر "أوضح بأن الوزارة بصدد المباشرة بتطبيق مجموعة من الاجراءات الرادعة والتي سيلمس نتائجها المواطنون سريعاً، متمنياً على البلديات المساعدة في هذا المجال".وأكدت على "استمرارية متابعتها لهذه القضية مع كافة الجهات المختصة"، معولة على "التعاون بين الاطراف المعنية من تجار وبلديات ووزارات من اجل عدم إلحاق مزيد من الظلم بالمواطنين الذين ازدادت معاناتهم في ظل الكارثة الاقتصادية التي يمر فيها البلد".