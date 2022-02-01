أردوغان يقيمُ مأدبة عشاء تكريماً لميقاتي في القصر الرئاسي بأنقرة

أقام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، مساء اليوم، مأدبة عشاء تكريماً لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في القصر الرئاسي في انقرة، في مشاركة نائب الرئيس التركي فؤاد اوكتاي، ورئيس البرلمان مصطفى شاهتوب ورئيس المجلس الدستوري زوهتو ارسلان والوفد الوزاري اللبناني والوفد الوزاري التركي.