لبنان

تسليم المحروقات سيتوقف غداً.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
01-02-2022 | 12:45
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صدر عن تجمّع الشركات المستوردة للنّفط (APIC)، ما يلي: 
"تضامناً مع تحرّك اتّحادات ونقابات قطاع النّقل البرّي في لبنان، وحفاظا على السّلامة العامة وعدم تنقّل صهاريج المحروقات على الطّرقات، ستتوقّف الشّركات المستوردة للنّفط عن تسليم المحروقات في مستودعاتها يوم غد الأربعاء الواقع في 2 شباط 2022".
 
 

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