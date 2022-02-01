نقابة أطباء الأسنان استنكرت الاعتداء على إيلي جاسر

استنكرت نقابة أطباء الأسنان في لبنان ببيان، ب"شدة الاعتداء الغاشم الذي ذهب ضحيته الزميل الدكتور إيلي جاسر خلال تأدية واجبه الإنساني في عيادته".ودانت "التفلت الأمني المستشري"، مطالبة "القوى الأمنية والقضائية بالتحقيق الفوري في هذه الجريمة البشعة وإنزال أقصى العقوبات بالمجرمين العابثين بأمن البلاد والعباد".وأشارت إلى أنها "تحتفظ بحقها في الادعاء، حرصا على كرامة الزملاء وحياتهم، ومنعا لتكرار جرائم كهذه".