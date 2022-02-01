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لبنان
15 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟
Lebanon 24
01-02-2022
|
12:58
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 7314 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 928522.
كما وسجل لبنان 15 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 9621.
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