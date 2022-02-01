تسعيرة جديدة للبنزين غداً.. كم سيبلغ ثمنه بعد تراجع الدولار؟

قالت مصادر وزارة الطاقة لـ"لبنان24"، اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر إصدار جدول جديد لأسعار المحروقات صباح غدٍ الأربعاء وذلك وسط التغيرات التي طرأت اليوم على سعر الدولار في السوق الموازية.

وأشارت المصادر إلى أنّ "الجدول سيعتمد على مبلغ 21200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وذلك لتسعير نسبة الـ85% من سعر صفيحة البنزين على أساسه".

ولفتت المصادر عينها إلى أن نسبة الـ15% من سعر الصفيحة قد تكون على أساس دولار السوق الموازية ومن الممكن أن يتم تحديده بين 19800 ليرة و 20400 ليرة لبنانية".

ووفقاً للمصادر، فإنه من المتوقع أن يشهد سعر صفيحة البنزين تراجعاً طفيفاً بين 4000 و 8000 ليرة لبنانية.

وبذلك، فإنّه من المتوقع أن يتراوح سعر الصفيحة بين 348 و 354 ألف ليرة.