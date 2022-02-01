طوقٌ أمني وبلبلة في طرابلس.. ماذا يجري؟

ضربت وحدات من الجيش طوقاً أمنياً في محلة الشلفة بمنطقة أبي سمراء - طرابلس، وذلك بعد العثور على قذيفة قديمة العهد في المكان.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإن الجيش عمل على إبعاد المواطنين من نقطة تواجد القذيفة، والعمل جارٍ على تفكيكها.