بيانٌ جديد ومهمّ بشأن "المعاينة الميكانيكية".. هذا ما جاء فيه

أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، عن إقفال جميع مراكز المعاينة الميكانيكية في كافة الأراضي اللبنانية يوم غدٍ الأربعاء.

وبحسب البيان، فإن هذا القرار يأتي على اثر اعلان اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان عن تحركها نهار الغد، الأمر الذي سيؤدي إلى تعثر إمكانية وصول موظفي مراكز المعاينة الميكانيكية إلى عملهم فضلاً عن تعذر إمكانية وصول المواطنين إلى تلك المراكز.