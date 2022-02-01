بسبب التحركات غداً.. هذا ما أعلنته الجامعة اللبنانية

اعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية في بيان، "تعليق الدروس الحضورية والامتحانات والاعمال الإدارية في كليات الجامعة ومعاهدها وفروعها كافة، على أن يستمر التدريس من بعد، كما تعلق الأعمال الادارية في الإدارة المركزية، وذلك ليوم غد الاربعاء الواقع فيه 2 شباط 2022، مراعاة للأوضاع الراهنة"