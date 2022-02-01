لبنان

جريمة أبلح تتفاعل.. عائلة الجاني تتبرّأ منه

Lebanon 24
01-02-2022 | 14:14
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أعلنت عائلة فهد منفذ جريمة ابلح في بيان، انها "تتبرأ من الجاني"، وقالت: "حدث مزلزل اصابنا واصاب عائلة جاسر وأبو زغيب، وكأننا فقدنا النطق أمام المصاب الأليم الذي ذهب ضحيته الدكتور ايلي جاسر الذي تربطنا به وبأهله وأخواله أمتن العلاقات منذ زمن بعيد. نخجل امام هذا المصاب كون المنفذ هو من عائلتنا، ونحن عائلة فهد بكل افرادها نتبرأ من الجاني الى الأبد، ونطلب من القضاء إنزال أشد العقوبات بحقه إحقاقا للحق وتطبيقا للعدالة، وهذا لن يعوض دم إيلي الطاهر الغالي. الصبر والسلوان لعائلته وأهله".
 
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