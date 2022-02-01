لبنان

مراقبو الاقتصاد دهموا مؤسسات مخالفة في البقاع

Lebanon 24
01-02-2022 | 16:43
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قامت دورية من مديرية البقاع الإقليمية في أمن الدولة بمؤازرة مراقبين من وزارة الاقتصاد والتجارة في البقاع بتسطير محاضر ضبط وتوجيه تنبيهات إلى بعض المؤسسات.

وشملت الجولة بلدات قب الياس، شتوره، رياق في قضاء زحلة، وبلدتي السفري وطليا في قضاء بعلبك.
 
وفي رياق، نظم محضرا ضبط بحق 2 من محلات السوبرماركت لعدم الالتزام بالتسعيرات المحددة من الريجي، وعدم اعلان اسعار وعدم ابراز فواتير رسمية.

وفي قب الياس، تم تنظيم محضر ضبط لسوبرماركت بسبب عدم اعلان اسعار ووجود مواد مدعومة، كما وتم توجيه العديد من التنبهيات لناحية خفض الأسعار ومحضر ضبط لمحطة محروقات لتلاعبها بالكيل بـ 300 ملل لمادتي البنزين والمازوت. 
 
وفي شتوره، تم توجيه تنبيه إلى أصحاب السوبرماركات لناحية خفض الاسعار. 
 
وفي بلدتي السفري وطليا في قضاء بعلبك تم تنظيم محضري ضبط في حق صاحبي مولدي كهرباء لعدم الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه. 

 

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