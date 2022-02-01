تبريد الأجواء بين لبنان والخليج

بات بحكم المؤكد أن مساعٍي تبذلها دولة عربية ناشطة من شأنها أن تبرّد الأجواء بين لبنان ودول الخليج، ريثما يتضح مسار مفاوضات فيينا، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".