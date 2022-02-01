لبنان

تبريد الأجواء بين لبنان والخليج

Lebanon 24
01-02-2022 | 17:02
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بات بحكم المؤكد أن مساعٍي تبذلها دولة عربية ناشطة من شأنها أن تبرّد الأجواء بين لبنان ودول الخليج، ريثما يتضح مسار مفاوضات فيينا، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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