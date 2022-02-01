لبنان

هبوط الدولار لا يَحظى بقبول مؤسسات الائتمان الدولي

Lebanon 24
01-02-2022 | 17:07
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لا تحظى خطوة هبوط الدولار على النحو الحاصل بقبول مؤسسات الإئتمان المالي الدولي، التي لا تبدي ترحيباً بما يحصل في سوق القطع، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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