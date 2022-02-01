لبنان

موعد زيارة البابا إلى لبنان لم يُحَدَّد بعد

Lebanon 24
01-02-2022 | 17:20
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علمت "اللواء" أن "زيارة وزير خارجية الفاتيكان إلى لبنان حملت دعما معنويا من حاضرة الفاتيكان للبلد، وقد استفسر عن الوضع الحاصل وضرورة مساعدة اللبنانيين في السبل الممكنة، على ان لا موعد ثابتا لزيارة قداسة البابا إلى بيروت لو ان هناك ترقبا لها بعد الانتخابات النيابية".
المصدر: اللواء
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