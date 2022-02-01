19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
ضابط سابق في شبكة التجسّس وتوقيفات جديدة لمشتبه في تعاملهم مع العدو
Lebanon 24
01-02-2022
|
22:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" الاخبار":انتقل البحث في ملف شبكات التجسّس إلى السلطة القضائية بعدما تسلمت النيابة العامة في اليومين الماضيين ملفات غالبية الموقوفين لدى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. علماً أن الفرع واصل عمله، وأوقف في الساعات الـ 24 الماضية، أربعة مشتبهاً فيهم بالتواصل مع العدو.
وفيما تستعد أجهزة أمنية أخرى لمتابعة الملف بالتعاون مع القضاء العسكري، تهتم مديرية الاستخبارات في الجيش بملف القائد السابق لمدرسة القوات الخاصة في الجيش العقيد منصور دياب (مواليد بلدة عدبل في عكار) الذي أوقف على خلفية ارتباطه بهذا الملف. علماً أن الجيش سبق أن أوقفه عام 2009، وحُكم بالسجن 20 عاماً لتعامله مع العدو الإسرائيلي وطُرِد من المؤسسة العسكرية، قبل أن تطلق المحكمة العسكرية سراحه بعد فسخ قرار حبسه في محكمة التمييز العسكرية مكتفية بمدة توقيفه البالغة خمس سنوات.مصادر معنية بالتحقيق مع دياب أشارت إلى وجود شبهة على تورطه في الشبكة التي اكتُشفت أخيراً، وسيجري التوسّع في التحقيق معه إذ لم يعترف بعد بما يُنسب إليه. وقالت إنه كرّر أمام محققي فرع المعلومات عدم وجود ما يثبت تواصله مع العدو، وانه تحدى المحققين إبراز أي مستند يدينه.وكان فرع المعلومات أحال 18 موقوفاً في ملف شبكات التجسس إلى المحكمة العسكرية (١٦ موقوفاً يوم الاثنين وموقوفان أمس)، ليستكمل القضاء العسكري التحقيق معهم، على أن يتولى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي الادعاء عليهم لإحالتهم أمام قاضي التحقيق العسكري.
وفي موازاة استكمال الفرع توقيفاته لمشتبه فيهم جُدد بالارتباط بالعدو الإسرائيلي، أُخلي سبيل عدد من المشتبه فيهم ممن لم يثبت المحققون ارتباطهم بمشغِّل محدد. وأُفرِج عن أشخاص جرى تداول أسمائهم على مواقع التواصل الاجتماعي لعدم وجود أي دليل إدانة يثبّت النية الجرمية لديهم.وكشفت مصادر أمنية وقضائية أنّ العمل جارٍ لجمع «داتا» التحويلات المالية في الأشهر الثلاثة الأخيرة، لكشف حجم المبالغ المالية التي حُوِّلت من بلدان غربية وأخرى في أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية.وكشفت مصادر قضائية لـ «الأخبار» أنّ فئة قليلة من الموقوفين خضعت لتدريبات خارج لبنان قبل تكليفهم بمهمات في الداخل اللبناني. أما الباقون فاقتصر التواصل معهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وطُلب منهم القيام بمهمات تراوحت بين شراء أرقام هاتفية وإرسالها إلى الخارج وبين رصد مراكز عسكرية واستطلاع وتصوير عدد من الأماكن واستلام بريد ميّت.
تابع
الأكثر قراءة
تغريدةٌ قوية من وهاب عن سعر الدولار.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تغريدةٌ قوية من وهاب عن سعر الدولار.. ماذا قال؟
11:59 | 2022-02-01
01/02/2022 11:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سلعة منتشرة بكثافة في لبنان ولا تُسعّر إلا بالدولار.. ما هي؟
Lebanon 24
سلعة منتشرة بكثافة في لبنان ولا تُسعّر إلا بالدولار.. ما هي؟
12:05 | 2022-02-01
01/02/2022 12:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد ومهمّ بشأن "المعاينة الميكانيكية".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيانٌ جديد ومهمّ بشأن "المعاينة الميكانيكية".. هذا ما جاء فيه
13:33 | 2022-02-01
01/02/2022 01:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع دوي انفجار في بيروت وجونية.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
سماع دوي انفجار في بيروت وجونية.. اليكم التفاصيل
03:26 | 2022-02-02
02/02/2022 03:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يرصد منفذ جريمة أبلح.. هذا ما فعله بعد الحادثة المروّعة
Lebanon 24
فيديو يرصد منفذ جريمة أبلح.. هذا ما فعله بعد الحادثة المروّعة
15:08 | 2022-02-01
01/02/2022 03:08:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:04 | 2022-02-02
ما هي الطرقات المقطوعة في بيروت؟
05:02 | 2022-02-02
الراعي يلتقي غالاغير في بكركي
05:00 | 2022-02-02
التيار متردد.. هل يتوقع "تطيير" الانتخابات؟
04:58 | 2022-02-02
الاساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والثانوي مستمرون في اعتصامهم امام سرايا الهرمل!
04:51 | 2022-02-02
سفير النمسا تفقد المشروع الزراعي في قرى الأطفال SOS- كفرحي
04:46 | 2022-02-02
السفيرة الأميركية في قاعدة بيروت البحرية!
فيديو
فيديو يحبس الأنفاس.. شاب مصري ينقذ طفلا من الموت!
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شاب مصري ينقذ طفلا من الموت!
04:28 | 2022-02-02
02/02/2022 12:19:30
Lebanon 24
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
02:00 | 2022-02-02
02/02/2022 12:19:30
Lebanon 24
Lebanon 24
رصد كرة نارية غامضة في سماء دولة عربية! (فيديو)
Lebanon 24
رصد كرة نارية غامضة في سماء دولة عربية! (فيديو)
16:00 | 2022-02-01
02/02/2022 12:19:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact