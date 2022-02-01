19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
وزير الطاقة يوقف ملف" العارض الوحيد"
Lebanon 24
01-02-2022
|
22:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" الاخبار":ردّ وزير الطاقة وليد فياض نتائج استدراج عروض تأمين يد عاملة غبّ الطلب لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لثلاثة أسباب، أبرزها أنه لم تكن فيها منافسة في ظل وجود عارض وحيد. وذيّل فياض عدم موافقته على نتائج استدراج العروض مقترحاً العودة إلى دفتر الشروط السابق، بعدما تبيّن له أن دفتر الشروط الذي أجريت المناقصة على أساسه تضمن بنوداً جديدة تقصي بعض العارضين وتلغي المنافسة.
وعرض فياض في الإحالة التي وجهها إلى المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ القرار، وهي على النحو الآتي: إن دفتر الشروط تضمن بنوداً جديدة غير معهودة من شأنها إقصاء بعض العارضين وتحجيم المنافسة ما يضرب أحد المبادئ العامة لاستدراجات العروض إن استدراج العروض هو بالليرة اللبنانية وبالتالي لا يتأثّر بالعملات الأجنبية ولم يستقطب إلا عارضاً وحيداً في حين أنه في المرات السابقة قبل تعديل الشروط، كان يرد عدد كاف من العروض بناء لمراجعات الاتحاد العمّالي العام الذي طالب مراراً بإعادة النظر بالأجور والبدلات اليومية، ونظراً للبعد الاجتماعي وما يتضمنه من انعكاس على العقد.لهذه الأسباب قرّر فياض إعادة الملف إلى مؤسسة كهرباء لبنان مع «عدم الموافقة» مقترحاً «العودة إلى دفتر الشروط السابق».وكانت مؤسسة كهرباء لبنان قد أجرت استدراج عروض لتلزيم يد عاملة غبّ الطلب (مياومون) بعدما انتهى العقد الموقّع مع شركة «ترايكوم» المملوكة من «شركة لينا متى». وخلص استدراج العروض إلى فوز «شركة غالب مراد». وكانت مصادر الشركات المنافسة أشارت إلى وجود تغيير في شروط المناقصة دفعهم إلى الامتناع عن المشاركة، وأفضى إلى فوز «شركة غالب مراد».
تابع
الأكثر قراءة
تغريدةٌ قوية من وهاب عن سعر الدولار.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تغريدةٌ قوية من وهاب عن سعر الدولار.. ماذا قال؟
11:59 | 2022-02-01
01/02/2022 11:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سلعة منتشرة بكثافة في لبنان ولا تُسعّر إلا بالدولار.. ما هي؟
Lebanon 24
سلعة منتشرة بكثافة في لبنان ولا تُسعّر إلا بالدولار.. ما هي؟
12:05 | 2022-02-01
01/02/2022 12:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد ومهمّ بشأن "المعاينة الميكانيكية".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيانٌ جديد ومهمّ بشأن "المعاينة الميكانيكية".. هذا ما جاء فيه
13:33 | 2022-02-01
01/02/2022 01:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع دوي انفجار في بيروت وجونية.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
سماع دوي انفجار في بيروت وجونية.. اليكم التفاصيل
03:26 | 2022-02-02
02/02/2022 03:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يرصد منفذ جريمة أبلح.. هذا ما فعله بعد الحادثة المروّعة
Lebanon 24
فيديو يرصد منفذ جريمة أبلح.. هذا ما فعله بعد الحادثة المروّعة
15:08 | 2022-02-01
01/02/2022 03:08:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:04 | 2022-02-02
ما هي الطرقات المقطوعة في بيروت؟
05:02 | 2022-02-02
الراعي يلتقي غالاغير في بكركي
05:00 | 2022-02-02
التيار متردد.. هل يتوقع "تطيير" الانتخابات؟
04:58 | 2022-02-02
الاساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والثانوي مستمرون في اعتصامهم امام سرايا الهرمل!
04:51 | 2022-02-02
سفير النمسا تفقد المشروع الزراعي في قرى الأطفال SOS- كفرحي
04:46 | 2022-02-02
السفيرة الأميركية في قاعدة بيروت البحرية!
فيديو
فيديو يحبس الأنفاس.. شاب مصري ينقذ طفلا من الموت!
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شاب مصري ينقذ طفلا من الموت!
04:28 | 2022-02-02
02/02/2022 12:19:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
02:00 | 2022-02-02
02/02/2022 12:19:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رصد كرة نارية غامضة في سماء دولة عربية! (فيديو)
Lebanon 24
رصد كرة نارية غامضة في سماء دولة عربية! (فيديو)
16:00 | 2022-02-01
02/02/2022 12:19:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact