لبنان

قطع الطرقات مستمر.. اليكم ابرزها

Lebanon 24
02-02-2022 | 03:13
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ينفذ قطاع النقل البري اليوم اضرباً عاماً على كامل الاراضي اللبنانية، وقد عمدت مجموعات سائقي الشاحنات والباص والميني باص والسيارات العمومية بدءا من الخامسة من فجر اليوم، على قطع مجوعة من الطرقات وهي:
في الشمال:
 - البالما بالاتجاهين
- راس مسقا 
- اوتوستراد شكا والطريق البحرية
- دوار السلام
- أوتوستراد الهري
- اشارة الروكسي- التل 
في الجنوب:
- اوتوستراد الناعمة باتجاه بيروت
- طريق كفرمان - النبطية
- اوتوستراد الاولي صيدا بالاتجاهين
-  اوتوستراد خلدة بالاتجاهين
في جبل لبنان:
- مستديرة عالية
- اوتوستراد الدورة الكرنتينا بالاتجاهين
- أوتوستراد الزوق باتجاه بيروت فيما المسلك باتجاه جونية سالك وكذلك الطريق الداخلية
- اوتوستراد نهر الكلب بالاتجاهين
- مستديرة المكلس سن الفيل
- الكفاءات
- السفارة الكويتية
في بيروت: 
- تقاطع بشارة الخوري
- برج الغزال
- جسر الرينغ
- مصرف لبنان في الحمرا
- طريق المطار
في البقاع:
- طريق الهرمل عند جسر العاصي
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