قطع الطرقات مستمر.. اليكم ابرزها

ينفذ قطاع النقل البري اليوم اضرباً عاماً على كامل الاراضي اللبنانية، وقد عمدت مجموعات سائقي الشاحنات والباص والميني باص والسيارات العمومية بدءا من الخامسة من فجر اليوم، على قطع مجوعة من الطرقات وهي:- البالما بالاتجاهين- راس مسقا- اوتوستراد شكا والطريق البحرية