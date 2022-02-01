خطف واطلاق نار في بعلبك.. هذا ما جرى مساء أمس

وعُلم أن عملية الخطف كانت بسبب خلافات مالية مع المدعو ح. س، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24"

اقدم مجهولون ليل أمس على اختطاف شخص من ال ع من منزله الكائن على طريق مدينة بعلبك - باتجاه بلدة نحلة، على وقع اطلاق النار.ولاحقاً، تم الافراج عنه منتصف الليل فيما لم تعرف الاسباب خلف العملية، بحسب المعلومات.