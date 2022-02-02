لبنان

الأمطار والثلوج عائدة.. بالتفاصيل هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة

Lebanon 24
02-02-2022 | 00:43
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سيكون لبنان يوم الخميس على موعد مع منخفض جويّ اعتيادي بين مساء غد وصباح يوم السبت مع ثلوج تُلامِس 1200-1300م .

 

اليوم الأربعاء سيكون الطقس قليل الغيوم اجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة ورياح جنوبية شرقية ناشطة تقارب ال55 كلم/س تؤدي إلى ظهور طبقات من الغبار في المناطق الداخلية.

 

الخميس: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية ودون تعديل في المناطق الداخلية ورياح ناشطة، مع احتمال أمطار خفيفة مساء في المناطق الداخلية والجنوبية.

 

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية، ورياح ناشطة تشتد احيانا. تهطل امطار متفرقة تشتد شمالا ليل الجمعة/صباح السبت مع احتمال حدوث برق ورعد وتساقط الثلوج على 1300 متر.

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