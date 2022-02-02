لبنان

الفاتيكان مهتم بمستقبل لبنان.. وهذا ما حمله غلاغير

Lebanon 24
02-02-2022 | 00:55
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اكد  مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الخوري عبدو أبو كسم ان الفاتيكان مهتم بمستقبل لبنان.

وقال عبر صوت لبنان 100,5: "كلنا لدينا تخوفات من اننا في مهب الريح والمستقبل غير واضح وهذا الوضع هو محور تفكير الفاتيكان الذي يحاول الحفاظ على هوية لبنان وكيانه الذي عمل عليه منذ الثمانينات حتى اليوم".

واضاف: زيارة وزير خارجية الفاتيكان المونسينيور ريتشار بول غلاغير تؤكد المحافظة على هوية لبنان وهذا العنوان الرئيسي الذي تدخل في اطاره الزيارة لتبقى صورة لبنان المتعدد الرسالات، لبنان الحوار، ولبنان السلام.

وختم بالقول: "التخوف موجود لكن عين الفاتيكان على لبنان".
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