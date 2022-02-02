لبنان

تصعيد من قطاع النقل.. باقون في الشارع

Lebanon 24
02-02-2022 | 01:22
A-
A+
Doc-P-913957-637793870713149394.jpeg
Doc-P-913957-637793870713149394.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سأل ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا "هل يُعقل ‏الاستمرار بالوضع القائم في البلد"؟
ابو شقرا وفي حديث عبر الـMTV من منطقة الدورة حيث انضم الى المعتصمين أكد أن مطالب قطاع النقل في لبنان هي مطالب كلّ مواطن لبناني ‏وقال: كفى إفقاراً للشعب وباقون في الشارع إلى حين تحقيق المطالب".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:20 | 2022-02-02
05:04 | 2022-02-02
05:02 | 2022-02-02
05:00 | 2022-02-02
04:58 | 2022-02-02
04:51 | 2022-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website