تصعيد من قطاع النقل.. باقون في الشارع

سأل ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا "هل يُعقل ‏الاستمرار بالوضع القائم في البلد"؟ابو شقرا وفي حديث عبر الـMTV من منطقة الدورة حيث انضم الى المعتصمين أكد أن مطالب قطاع النقل في لبنان هي مطالب كلّ مواطن لبناني ‏وقال: كفى إفقاراً للشعب وباقون في الشارع إلى حين تحقيق المطالب".