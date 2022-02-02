لبنان

العلية: لحملة البستاني هدف مزدوج

Lebanon 24
02-02-2022 | 01:29
A-
A+
Doc-P-913964-637793878459867896.jpg
Doc-P-913964-637793878459867896.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المدير العام لادارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية البيان الآتي:

"ان الحملة التي بدأتها امس الوزيرة ندى البستاني، بالاصالة عن نفسها والوكالة عن وزيري الطاقة الآخرين، لها هدف مزدوج:
١.صرف النظر عن المناظرة التلفزيونية من خلال الشتم والتهويل.
٢. التأثير في مفاعيل استحقاق قانوني يتعارض كليا مع ممارسات النهج.  
ليست التغريدات اصلا للشتم، ولا مجالا للسجالات حول مواضيع دقيقة دستورية وقانونية وفنية بأهمية موضوع صفقات وزارة الطاقة.
الحقائق لا تلغى ولا تمحى ولا تسقط بمرور الزمن؛ والمناظرة التلفزيونية على اي محطة يختارها الوزراء الثلاثة وبادارة اي محاور يرتأون؛ هي الوسيلة الوحيدة لتبيان الحقائق.
لن ارد خارج إطار هذه المناظرة؛ اما بالنسبة للشتم فهي لغة لا اتقنها؛ لا انطق بها؛ ولا اعلمها؛ وانا من يعلم الاجيال ان الانسان هو ما ينطق به.
في الموضوع الثاني؛ حاولوا ويحاولون وسيواجهون من ضمن الكتاب؛ اي الدستور والقانون وأمام محكمة الرأي العام ايضا". 
وختم: "ما من قوة اقوى من قوة الحق؛ وما من سند أقوى من سند الدستور والقانون".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:20 | 2022-02-02
05:04 | 2022-02-02
05:02 | 2022-02-02
05:00 | 2022-02-02
04:58 | 2022-02-02
04:51 | 2022-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website