لبنان

لائحة بيروتية "مستقبلية"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-02-2022 | 01:37
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يبدو ان بعض المقربين من "تيار المستقبل" مصرّ على خوض الانتخابات النيابية المقبلة في دائرة بيروت الثانية حيث النفوذ التقليدي للتيار الازرق، لذلك فإن لقاءات واتصالات كثيرة تحصل بين بعض الشخصيات من اجل تشكيل لائحة في هذه الدائرة.

وتقول مصادر مطلعة ان بعض "القيادات المستقبلية" ستكون على  اللائحة التي ستخوض الانتخابات النيابية في دائرة بيروت الثانية ، ولن تسمح لبعض الشخصيات  السنية  الاخرى ولا حتى ل"قوى الثامن  من اذار" بالاستفادة من  غياب تيار المستقبل الانتخابي والتنظيمي.

وتشير المصادر الى ان اللائحة ستضم شخصيات كانت قد طرحت للترشح على الائحة المستقبلية قبل القرار النهائي بتعليق العمل السياسي، ما سيعطيها شرعية شعبية امام الناخبين".

 

المصدر: لبنان 24

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