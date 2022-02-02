لبنان

"النهار" لم تصدر اليوم.. ما السبب؟

Lebanon 24
02-02-2022 | 01:51
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أوضحت صحيفة "النهار" أنّها لم تصدر طبعتها الورقية اليوم الأربعاء، وذلك لتوفير ثمن الحبر والورق، وتقديم هذه الكلفة إلى وزارة الداخلية، مساهمة رمزية في تغطية تكاليف الانتخابات.

 

ونشرت الصحيفة مقالاً على موقعها الإلكتروني تحت عنوان: "ما طبعنا الجريدة... ليطبع صوتنا التاريخ"، قالت فيه: "دورنا هو نعمل كل شي لنخلّي صوت الناس يوصل والانتخابات تصير بوقتها. اليوم ما طبعنا العدد، ورح نقدّم ورق وحبر الجريدة لطباعة جزء من مستلزمات انتخابات 2022".

 

وتابعت: "... قررت "النهار" وبمبادرة جديدة أن تكمل مسيرتها للأعوام الاخيرة في المبادرات الابداعية... ان لا تصدر طبعتها الورقية اليوم، لتوفير ثمن الحبر والورق، وتقديم هذه الكلفة الى وزارة الداخلية، مساهمة رمزية في تغطية تكاليف الانتخابات".

 

وأضافت: "اليوم، "النهار" الورقية تغيب، وتصدر الكترونياً فقط، ومجانية، عبر النصوص، وبصيغة PDF، مشاركة منها في التصدي لمحاولات تأجيل الاستحقاق، والتزاماً بالنداء الذي رفعته اليوم: رح نعمل كل شي لنخلّي صوت الناس يوصل والانتخابات تصير بوقتا".

 

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