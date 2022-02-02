لبنان

هذا ما طلبه وزير البيئة من وزير الزراعة والغابات التركي... فكيف أتى الردّ؟

Lebanon 24
02-02-2022 | 01:55
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طلب وزير البيئة ناصر ياسين من وزير الزراعة والغابات التركي بكير باكدميرلي، في اطار زيارة الوفد الوزاري الى انقرة، الدعم الفني في موضوع الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، حيث وعد الجانب التركي بالمساعدة في تدريب فرق من الدفاع المدني بالإضافة الى تبادل الخبرات في مجال اجهزة الانذار المبكر.

كما أجرى مع وزير البيئة والتخطيط العمراني مراد قوروم، محادثات حول التعاون في مواضيع ادارة النفايات الصلبة وتلوث الشواطئ، حيث اتفق الوزيران على توقيع مذكرة تفاهم، وتشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة مقررات الاجتماع الثنائي.
 
 
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