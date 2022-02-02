لبنان

هاشم استنكر اجبار المصارف الموظفين قبض رواتبهم بالدولار: سرقة موصوفة

Lebanon 24
02-02-2022 | 01:59
A-
A+
Doc-P-913976-637793893823185801.jpg
Doc-P-913976-637793893823185801.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر عضو "كتلة التنمية و التحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم، في بيان، ان "تعاطي المصارف مع الموظفين باجبارهم على قبض رواتبهم بالدولار وبسعر اقل من السوق السوداء بمثابة سرقة موصوفة، بعد ان كانت تمتنع عن تنفيذ تعميم مصرف لبنان سابقا لتسدد جزءا منه بالدولار فقط وفق مصلحة المصرف، وبما يوفر له كمية الدولارات لتحقيق ارباحا اضافية على حساب الموظفين. واليوم انعكست الصورة ليتأكد القاصي والداني ان سرقة اموال المودعين دبرت في زوايا جشع واحتيال جمعية ناهبي اموال الناس".

ورأى أن "ما يحصل يستدعي تدخلا سريعا لوضع حد لهذه التصرفات الرعناء، فإذا كان القصد من الاجزاء في بدايته افادة الناس، فليتم تصحيح الخلل والا فالخيار للموظف كيف يستوفي راتبه وكاملا من دون تقسيط او منة لأنه حق ولا يجوز التلاعب به تحت اي ذريعة، وحق الناس الحفاظ على بدل تعبهم بكل الاساليب ولا يلومن احد غضب الموظفين وايا كانت تصرفاتهم امام  قرارات المصارف الهوجاء".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:20 | 2022-02-02
05:04 | 2022-02-02
05:02 | 2022-02-02
05:00 | 2022-02-02
04:58 | 2022-02-02
04:51 | 2022-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website