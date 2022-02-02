عبدالله: للتعاطي مع الأمن الصحي للمواطن كأولوية قصوى

لا أعتقد أن أرقام الأعتمادات التي تقر وتناقش في الحكومة ،والمرتبطة بالتغطية الصحية لكافة الصناديق الضامنة والأدوية،تستطيع أن تعالج الأزمة العضوية لكل مكونات النظام الصحي ،
وحكما لن توقف معاناة المرضى وذويهم.
الأمن الصحي للمواطن ينبغي أن نتعاطى معه كأولوية قصوى !
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) February 2, 2022
لا أعتقد أن أرقام الأعتمادات التي تقر وتناقش في الحكومة ،والمرتبطة بالتغطية الصحية لكافة الصناديق الضامنة والأدوية،تستطيع أن تعالج الأزمة العضوية لكل مكونات النظام الصحي ،
وحكما لن توقف معاناة المرضى وذويهم.
الأمن الصحي للمواطن ينبغي أن نتعاطى معه كأولوية قصوى !