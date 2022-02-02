عبدالله: للتعاطي مع الأمن الصحي للمواطن كأولوية قصوى

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "لا أعتقد أن أرقام الاعتمادات التي تقر وتناقش في الحكومة، والمرتبطة بالتغطية الصحية للصناديق الضامنة والأدوية كافة، تستطيع أن تعالج الأزمة العضوية لكل مكونات النظام الصحي، وحكما لن توقف معاناة المرضى وذويهم. الأمن الصحي للمواطن ينبغي أن نتعاطى معه كأولوية قصوى".

لا أعتقد أن أرقام الأعتمادات التي تقر وتناقش في الحكومة ،والمرتبطة بالتغطية الصحية لكافة الصناديق الضامنة والأدوية،تستطيع أن تعالج الأزمة العضوية لكل مكونات النظام الصحي ،

وحكما لن توقف معاناة المرضى وذويهم.

الأمن الصحي للمواطن ينبغي أن نتعاطى معه كأولوية قصوى ! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) February 2, 2022