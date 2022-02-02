سقطت عن سطح منزلها اثناء تفقدها خزان المياه... ووالدتها قضت بالحادث نفسه منذ سنتين!

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط شابة فلسطينية عن سطح منزلها في مخيم البرج الشمالي شرق صور اثناء تفقدها خزان المياه .

يذكر ان والدتها كانت توفت منذ سنتين في نفس الحادثة.