لبنان

سقطت عن سطح منزلها اثناء تفقدها خزان المياه... ووالدتها قضت بالحادث نفسه منذ سنتين!

Lebanon 24
02-02-2022 | 02:09
A-
A+
Doc-P-913981-637793899410877082.jpg
Doc-P-913981-637793899410877082.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط شابة فلسطينية عن سطح منزلها في مخيم البرج الشمالي شرق صور اثناء تفقدها خزان المياه .
يذكر ان والدتها كانت توفت منذ سنتين في نفس الحادثة.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
السرقات تصل الى محطات المياه (صورة)
lebanon 24
02/02/2022 12:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقة عدد من ساعات المياه التابعة لأحد مباني القبة (صورة)
lebanon 24
02/02/2022 12:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تداول صورته بملابس نسائية... كيف ردّ هاني رمزي؟
lebanon 24
02/02/2022 12:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة مطولة لمجلس الوزراء اليوم لاستكمال البحث بمشروع الموازنة (صور)
lebanon 24
02/02/2022 12:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24

صور

المياه

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:20 | 2022-02-02
05:04 | 2022-02-02
05:02 | 2022-02-02
05:00 | 2022-02-02
04:58 | 2022-02-02
04:51 | 2022-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website